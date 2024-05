(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – "IIIl'età,la malattia, non". Il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin, uno dei massimi esperti della Royal Family inglese, parla con l'Adnkronos del futuro della Monarchia inglese. "Quello di Edoardo VIII fu per il Paese un vero choc, fu considerato un tradimento. Chi abdica dà l'impressione di essere un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

“Re Carlo nonostante il tumore sta meglio, non abdicherà” - “Re Carlo nonostante il tumore sta meglio, non abdicherà” - (Adnkronos) - "Carlo III nonostante l'età, nonostante la malattia, non abdicherà". Il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin, uno dei massimi ... webmagazine24

Trema la corona inglese, la confessione: “Deve divorziare da Kate” - Trema la corona inglese, la confessione: “Deve divorziare da Kate” - La notizia che ha sconvolto la famiglia reale inglese: Camilla avrebbe chiesto a William di divorziare da Kate Middleton. newsmondo