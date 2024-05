Rapinano un uomo sulla Togliatti auto invste uno degli aggressori che finisce in ospedale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il giudice ha convalidato l'arresto e il carcere per due uomini, che hanno rapinato un 42enne. Unodurante la fuga è stato investito da un'ed è finito in. .

Macellaio accoltellato al Centro carni: arrestato un collega - Macellaio accoltellato al Centro carni: arrestato un collega - Un 41enne etiope, dipendente di una macelleria in viale Palmiro togliatti è stato ridotto in fin di vita ... Sono stati infatti gli altri colleghi a bloccare l’aggressore e chiamare i soccorsi, mentre ... ilmessaggero

Macellaio accoltellato dal collega a Roma: rischia di morire - Macellaio accoltellato dal collega a Roma: rischia di morire - Un macellaio è stato accoltellato da un collega in via Palmiro togliatti, zona Collinato Tor-Sapienza ... è stato trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I. Il 36enne, aggressore dell’uomo, è ... notizie

Aggressione a Roma, un macellaio è stato accoltellato dal collega all'ex Mattatoio: è in pericolo di vita - Aggressione a Roma, un macellaio è stato accoltellato dal collega all'ex Mattatoio: è in pericolo di vita - dove entrambi lavorano in viale Palmiro togliatti a Roma. La vittima di nazionalità etiope, 41 anni, è stata portata in codice rosso all'Umberto I, dove è ricoverato in pericolo di vita. L'aggressore, ... informazione