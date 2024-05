Rapinano un 42enne poi tentano la fuga | arrestati a Centocelle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – I carabinieri della Stazione di Roma, d’intesa con la Procura di Roma hanno arrestato due persone – un 37enne romano e un 36enne del Marocco, entrambi con precedenti – gravemente indiziati del reato di tentata rapina aggravata in concorso. La scorsa notte, transitando in viale Palmiro Togliatti, quartiere, i militari hanno notato gli indagati aggredire un uomo – poi identificato in undel Bangladesh – nel tentativo di sottrargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. Alla vista dei militari, i due sono scappati a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati. Nel corso della breve, il 36enne, nell’attraversare la carreggiata, è stato colpito di striscio da un’autovettura in transito che non si è fermata a seguito dell’impatto e quindi è stato poi trasportato da personale del 118 presso il “Policlinico Casilino”, dove è stato medicato per le contusioni riportate e dimesso con 10 giorni di prognosi.