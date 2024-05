Rapina due ragazzi 31enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Apre la portiera di un’auto e tenta dire un ragazzo e una ragazza minacciandoli con una bottiglia di vetro, bloccato dai poliziotti oppone resistenza e minaccia di vendicarsi una volta liberato. Un tunisino di 31 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentatae denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. È successo l’altra notte a Rho. Una volante in via Garibaldi ha notato l’uomo che apriva lo sportello di un’auto, urlando e brandendo una bottiglia. Quando gli agenti si sono avvicinati lui ha nascosto la bottiglia in una busta di plastica, tentando di allontanarsi e dicendo "sono amici miei". Ma i poliziotti lo hanno riconosciuto e non ci hanno creduto. A bordo dell’auto, infatti, c’erano un ragazzo e una ragazza impauriti che non conoscevano l’uomo.