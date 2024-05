Ranking WTA 27 maggio 2024 | Swiatek al sicuro - Collins decima Bronzetti scende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come quasi d’uso nella settimana che precede uno Slam, ilWTA non ha particolari variazioni. In realtà, a ben vedere, stante l’abissale vantaggio di Igasu Aryna Sabalenka (e non si vede come possa esserci un aggancio al Roland Garros, lo Slam per eccellenza della polacca, anche se la bielorussa ha dimostrato di poterla parzialmente insidiare), qualcosa di nuovo c’è. E riguarda chi, a fine anno, smetterà: per Danielle, infatti, si apre la porta della top ten con il guadagno di due posizioni dovuto al raggiungimento della finale a Strasburgo. Dal WTA 500 francese arriva anche la risalita di Madison Keys, che si rimette alle porte delle 10 con il 12° posto. Nelle 100 ilr guadagno, ancora in quota USA, ce l’ha Peyton Stearns con un +19 (ora è 62a) dovuto alla vittoria a Rabat.