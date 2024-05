Rambaldi - un argento con ’vista’ su Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il ferrareseconquista una medaglia d’in Svizzera, con ‘vista’ su. Si è chiusa la seconda prova di Coppa del Mondo, iniziata venerdì scorso sulle note acque del Rotsee di Lucerna, con l’Italia impegnata in gara nove equipaggi complessivi e bilancio più che positivo. La medaglia d’la conquistano Lucae Matteo Sartori (Fiamme Gialle) nel doppio Senior maschile, bravi a restare attaccati all’Olanda battistrada che va a vincere l’oro, mentre l’Italia conferma la piazza d’onore davanti alla Spagna. Per i due azzurri, il risultato di ieri rappresenta un’importante iniezione di fiducia per questi ultimi due mesi di allenamento verso i Giochi Olimpici, dopo che agli Europei un mese fa erano rimasti giù dal podio.