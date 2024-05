Rai Mentana deride il vittimismo della sinistra sui bavagli | Scurati censurato? Ma quando mai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Censura,o del governo al dissenso? Mamai. Enrico, al timone del telegiornale de La7, da battitore libero demolisce il racconto delle opposizioni sulla libertà del dissenso messa in pericolo dal governo Meloni. E ironizza sulche si atteggia a martire.: lafa la vittima, nessuna censura Per il secondo anno consecutivo, al FestivalTv di Dogliani, conferma di non volersi arruolare nell’esercito militante degli anti-meloniani di professione. Come ha dimostrato anche di fronte al videomessaggio elettoralepremier Meloni passato su La 7 che ha fatto inviperire il collega Corrado Formigli. LEGGI ANCHEridicolizza l'allarme sulla Rai lottizzata da destra. «E Canfora chieda scusa alla Meloni» Furiosa rissa trae Gruber.