Rafah soldato egiziano ucciso al valico | si teme escalation di violenza

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un grave incidente ha scosso il confine tra Egitto e Israele, dove unha perso la vita e altri sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco avvenuto aldi. La notizia è stata riportata sia da fonti israeliane che egiziane, indicando un’di tensioni lungo il confine. Secondo un comunicato dell’esercito israeliano, l’episodio è avvenuto al confine con l’Egitto e ha coinvolto uno scambio di colpi d’arma da fuoco. L’esercito israeliano ha dichiarato che l’evento è attualmente “oggetto di un’indagine” e che è stato avviato un dialogo con le autorità egiziane per chiarire quanto accaduto. Un “incidente insolito” Fonti militari egiziane hanno descritto l’accaduto come un “incidente insolito” che ha portato a uno scontro a fuoco tra soldati dei due paesi.

