Rafah la protesta delle ong a Bruxelles | Quanto dobbiamo aspettare prima che l’Ue intervenga per fermare l’impunità a Gaza?

(Di lunedì 27 maggio 2024) “ancora dovremocheper?”. È l’appello lanciato dai rappresentanti di diverse ong internazionali, tra cui Oxfam e Save the children, che questa mattina hanno organizzato un sit-in a Bruxxelles in occasione della riunione dei Ministri degli Esteri europei. “La linea rossa è stata ormai oltrepassata. Nonostante l’ordine della Corte Internazionale di Giustizia di cessare l’offensiva su, i raid israeliani continuano incessantemente. Gli attacchi indiscriminati di Israele, supportati anche dall’uso di armamenti forniti da altri Stati, stanno provocando una incommensurabile perdita di vite umane: civili, operatori umanitari e medici ne stanno pagando il prezzo. Tutto questo è inaccettabile” LA PETIZIONE – Oxfam ha lanciato una raccolta firme (si può aderire qui) per “tutti i trasferimenti di armi, componenti e munizioni utilizzate per alimentare la crisi a”.