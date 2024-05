Rafah cosa sappiamo sull' attacco israeliano

Rafah, Schlein: la Ue deve muoversi per fermare follia Netanyahu - rafah, Schlein: la Ue deve muoversi per fermare follia Netanyahu - Min lettura Spagna, Norvegia e Irlanda hanno dichiarato l’intenzione congiunta di riconoscere formalmente lo Stato della Palestina a partire dal 28 maggio 2024. Come prevedibile, la mossa ha provocato ... informazione

Cosa sappiamo sull'attacco israeliano a Rafah - Il numero di morti è destinato ad aumentare: nelle prime ore della mattina del 27 maggio, se ne calcolano almeno 40. I feriti sono quasi 200. Le cifre sono state divulgate sia dal ministero della Sani ... informazione

Feijoo conferma la mano tesa a Meloni, 'non è come Orban' - "Ciò che ho detto e continuo a dire è che Meloni non è la stessa cosa di Orban". Il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha di nuovo fatto riferimento oggi alla premier e leader ... ansa