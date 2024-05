(Di lunedì 27 maggio 2024). Due entità diverse che sono la stessa cosa. Pensi a uno e viene automaticamente in mente l’altro. Un, come nessun tennistaha mai avuto con un torneo. Ladia Parigi è un’anomalia portata all’eccesso, lunga 19 anni, caratterizzata da sole quattro sconfitte e divisa in quattordici capitoli. Tanti quanti i titoli dello spagnolo. Un record che rimarrà imbattibile per chissà quanti decenni, e che qui viene raccontato successo dopo successo. 2005, l’inizio del dominio La maglia verde smanicata, i pantaloni bianchi a “pinocchietto”, i capelli lunghi e i muscoli sviluppati. Ha un’aria selvaggia che trasuda prorompenza, solidità, voglia di bruciare le tappe.

Il miglior Nadal del 2024 non basta! Zverev si prende la rivincita a Parigi: il tedesco vince 6-3 7-6 6-3 - Il miglior nadal del 2024 non basta! Zverev si prende la rivincita a Parigi: il tedesco vince 6-3 7-6 6-3 - Alexander Zverev spegne sul nascere i sogni di rafael nadal. Il 14 volte re di Parigi si ferma al primo turno di fronte ad un ostacolo immenso per essere solo il match d'esordio. 6-3 7-6 6-3 per il ... eurosport

Rafael Nadal fuori dal Roland Garros: un rapporto simbiotico e unico nella storia. Il film dei suoi 14 successi - rafael nadal fuori dal Roland Garros: un rapporto simbiotico e unico nella storia. Il film dei suoi 14 successi - Roland Garros e rafael nadal. rafael nadal e Roland Garros. Due entità diverse che sono la stessa cosa. Pensi a uno e viene automaticamente in mente l’altro. Un rapporto simbiotico, come nessun tennis ... ilfattoquotidiano

Niente impresa per Nadal. Alexander Zverev vince in tre set - Niente impresa per nadal. Alexander Zverev vince in tre set - La super sfida andata in scena sul Philippe-Chatrier viene vinta dal tennista tedesco, che ora si candida seriamente alla vittoria finale ... tennisitaliano