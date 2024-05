Rafael Nadal dopo la sconfitta contro Zverev | Non so se sarà l’ultima volta ma è stato fantastico giocare a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’avventura diè definitivamente terminata a? La domanda ci sta tutta, sulla base di quanto affermato dal maiorchino al termine del match di primo turno al Roland GarrosAlexander. La vittoria è andata al n.4 del mondo, sul punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3, prendendosi la rivincitaquanto è accaduto nella semifinale di due anni fa nella capitale francese. Una partita che si chiuse anzitempo per l’infortunio alla caviglia di, che lo costrinse a saltare quel che rimaneva di quella stagione. E quindi il cerchio si è chiuso, ma Rafa non è sicuro che questa siasul red carpet transalpino: “Voglio dire grazie, è difficile per me parlare in questo momento. Non so se è, non ne sono sicuro al 100%.