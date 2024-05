Raee dove buttare i piccoli oggetti elettronici? Appuntamento all’eco isola del Portello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano – Una giornata dedicatalogia e alla consapevolezza. E, anche, allo svuota-casa di tutti queiche non vanno più e non sappiamo. Venerdì 31 maggio dalle 10 alle 16.30,intelligente di piazza, all’interno dell’Iper, i cittadini milanesi sono invitati a portare telefonini, tablet, mouse, sigarette elettroniche, e tutti i dispositivi giunti a fine vita. Si tratta dei(dimensioni 25 cm x 25 cm), tutti quegliche, date le ridotte dimensioni, rischiano di finire nell’indifferenziata per pigrizia. L’eco-del, gestita da Amsa, è stata inaugurata lo scorso 28 giugno. In quasi un anno i milanesi che hanno conferito oltre 3 tonnellate di