Racing Force Group - affari a tutto gas con i caschi dei campioni

(Di lunedì 27 maggio 2024) DAL MOTORSPORT ALL’AVIAZIONE Usa passando dalle forze di polizia. Il casco di Charles Leclerc è profondamente diverso da quello degli aviatori ma in comune hanno il fatto di essere targati, l’azienda italiana con sede a Ronco Scrivia (Genova) leader mondiale nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport. E che ha inventato e brevettato il sistema di video camera all’interno deidi Formula1 (e non solo) che consente la trasmissione in diretta di ciò che vede il pilota regalando agli spettatori un’esperienza immersiva: ora l’obiettivo è di portare questa tecnologia fuori dal motorsport, ad esempio nello sci, dove grazie alla tecnologia si potrebbe vedere esattamente quel che vede uno sciatore olimpico e vivere le sue emozioni in diretta.

