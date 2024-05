Qvc Italia con Pride month 2024 accanto alla comunità LGBTQIA+

Sono più di 30 le manifestazioni dell'orgoglio lgbt+ in tutta Italia. E in tre città arriva per la prima volta: Terni, Modena e Isernia. Si parte da Sanremo ad aprile wired

“Penny decide, come primo e unico retail in Italia, di essere partner ufficiale di Milano Pride e Pride sport. Vogliamo esserci per confermare che siamo unici e che le nostre persone sono uniche proprio perché diverse. Per noi la diversità è un valore”. Lo ha detto Marcello Caldarella, Corporate ... sbircialanotizia