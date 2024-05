Qvc Italia con Pride month 2024 accanto alla comunità LGBTQIA+

Le organizzazioni sindacali dei tassisti hanno annunciato un Nuovo sciopero nazionale di 48 ore per le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno . I rappresentanti della categoria hanno anche diffuso le motivazioni della contestazione: ecco perché le auto bianche si fermeranno in tutta ... fanpage

(Adnkronos) – QVC Italia conferma la volontà di sostenere il Pride month anche per il 2024 . La nuova campagna, attiva sulle piattaforme di proprietà dall’1 al 30 giugno 2024 , lancia lo slogan 'La cultura delle diversità' che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla tolleranza, al rispetto reciproco, ... periodicodaily

Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle Smart City. Partendo da questi temi Il Foglio organizza una grande e ambiziosa giornata per ragionare sul presente e sul futuro delle nostre città, con uno sguardo ottimistico: su “algoritmi” e ... ilfoglio