Qui c’è già troppa ‘frociaggine… clamorosa l’affermazione del Papa davanti ai Vescovi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Pontefice non si è tenuto e, seppur in maniera scherzosa ma ferma, è uscito allo scoperto invitando in questo modo a non ammettere seminaristi gay “C’è‘frociaggine, basta così…”. Sorpresa, e più di un pizzico di sbigottimento, in Vaticano. Mai un’espressione del genere è stata usata da un Pontefice prima d’ora, ma il mondo, si sa, va avanti e si evolve, e da questo punto di vistaFrancesco Bergoglio è stato una sorta di precursore, ma non c’è dubbio che sentir parlare e sentire certe espressioni da un Pontefice lascia stupiti e anche un po’ perplessi. Tutto è accaduto qualche giorno fa, quando nell’aula vecchia del sinodo Bergoglio incontra iitaliani per la loro classica assemblea di primavera. Di solito si fa questa riunione per uno scambio di opinioni e senza filtri tra il Pontefice e la Cei.