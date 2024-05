Questo tunnel non collega la città palestinese di Rafah con l’Egitto

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 19 maggio 2024 è stata pubblicata su Facebook la foto di un grandesotterraneo. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena mostrerebbe unscoperto da Israele che collegherebbe ladi, nel sud della Striscia di Gaza, al. A inizio maggio l’esercito di Israele è entrato a. Successivamente funzionari israeliani hanno dichiarato di aver trovato sotto ladecine didiretti verso. Per Israele questiverrebbero utilizzati da Hamas per rifornirsi di armi e munizioni. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante. La foto oggetto di analisi è reale, ma non è stata scattata a maggio 2024 e non mostra uno deiversoche secondo Israele sarebbero stati trovati sotto, nel sud della Palestina.