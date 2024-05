Questa Atalanta è un rullo compressore Alla faccia delle critiche di qualche mese fa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’cala l’ennesimo tris e supera anche il Torino nell’ultima giornata di campionato. Che per noi avrà una coda per il recupero della gara con la Fiorentina che potrebbe consentire addirittura il raggiungimento del terzo posto finale. Dopo l’euforia di mercoledi per la conquista dell’Europa League, un calo di concentrazione sarebbe stato comprensibile. Ma gli uomini di Gasperini hanno ancora una volta dimostrato di essere centratissimi anche sull’obiettivo campionato e di voler dare un’altra soddisfazione ai propri tifosi. Non è stata una gara giocata in modo esasperato, i ritmi spesso sono stati lenti ma le idee sempre molto chiare. Turnover post Europa? Manco per sogno, il Gasp schiera nuovamente il tridente di Dublino dando un po’ di riposo solo a Ruggeri e Ederson (alle prese con un infortunio).