(Di lunedì 27 maggio 2024) Negli ultimi anni la popolazione musulmana in Italia è cresciuta e con essa il numero di moschee esorveglianza dell'Antiterrorismo.

(Adnkronos) – "Se siamo a favore della pace, siamo a favore degli ebrei". E quale momento migliore per dimostrarlo se non il Ramadan, " mese di pace, di carità, di perdono e di dialogo ". Così l' Imam Hassen Chalghoumi, fondatore della conferenza degli Imam francesi, risponde tramite Adnkronos a chi ... webmagazine24

Quei 500 imam tenuti sotto controllo dai servizi segreti - Quei 500 imam tenuti sotto controllo dai servizi segreti - è sotto gli occhi di tutti. Lo spazio che si stanno prendendo i predicatori dell'islam, gli imam più o meno regolari, è sempre più ampio e da tempo è oggetto di controllo e attenzioni da parte dei ... ilgiornale

Imam “italiani” tenuti d’occhio dai Servizi, ora sono quasi 500: chi sono e cosa fanno - imam “italiani” tenuti d’occhio dai Servizi, ora sono quasi 500: chi sono e cosa fanno - E gli imam o sedicenti imam. sotto i riflettori realtà come Centocelle o la sala di preghiera di Ostia. Recentemente, è riemerso il tema del doppio binario della legge italiana e della legge islamica, ... ilgazzettino

A Torino un imam aizza nell’università occupata - A Torino un imam aizza nell’università occupata - Nella sua preghiera non sono mancati gli accenni razzisti in senso antiebraico. Non c’entra la libertà di opinione o quella religiosa ... italiaoggi