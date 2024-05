Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 27 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Questa sera, lunedì 27, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 27, di? Di seguito tutte leAmpio spazio alle imminenti elezioni europee con una doppia intervista al capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e al leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Si ritorna sul caso Liguria, dopo l’interrogatorio del presidente della Regione Giovanni Toti. E infine, un focus sul caso dell’Imam che ha tenuto una preghiera nell’Università di Torino.