Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la prima vittoria al Roland Garros? Montepremi e cifre per l’esordio

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha esordito con unaschiacciante al, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha sconfitto nettamente lo statunitense Christopher Eubanks, imponendosi in tre rapidi set con grande disinvoltura. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il numero 46 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese: al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet, wild card capace di avere la meglio sul croato Borna Coric al debutto.era al grande rientro agonistico dopo il fastidio all’anca che lo aveva costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madriddi giocare i quarti di finale e che lo aveva obbligato a rinunciare agli Internazionali d’Italia.

