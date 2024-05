Qualità della Vita | Le Top City per Famiglie e Figli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sondrio - Una nuova ricerca rivela le migliori città italiane per lafamiliare, con Sondrio al primo posto seguita da Ravenna e Trieste. Presentato in anteprima al Festival dell'Economia di Trento, il rapporto si basa su 12 indicatori che misurano il benessere delle diverse fasce d'età: bambini, giovani e anziani. I risultati completi saranno pubblicati sul Sole 24 Ore il prossimo lunedì 27 maggio. Sondrio in Testa per i Bambini Sondrio si distingue per ladei bambini, con alti punteggi nella competenza numerica e alfabetica e nell'indice Sport e Bambini. Ravenna e Trieste si piazzano sul podio, mentre Gorizia segue da vicino. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza di iniziative e infrastrutture dedicate al benessere dei più giovani, come parchi, strutture sportive e programmi educativi.