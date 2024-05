Qualità della vita di bimbi giovani e anziani | la classifica nelle Marche

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancona, 27 maggio 2024 – I bambini vivono meglio nella provincia di Ancona, gliin quella di Macerata. E i? Nel Pesarese. È quanto emerge dall'indagine degli Indici generazionali del Sole 24 Ore (edizione 2024), presentata al Festival dell'Economia di Trento. Ladi bambini,è stata ricompresa in tre classifiche distinte, allo scopo di misurare le “risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici”, ma anche i “servizi a loro rivolti” e le loro “condizioni die di salute”. Per ciascuna categoria sono stati analizzati 12 indicatori specifici. “Indicatori, per ciascuno dei quali mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore.

Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani . Sono queste tre province italiane a garantire una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d'età. La rilevazione sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani , giunta alla quarta edizione, è stata presentata ... quotidiano

L’indagine presentata al Festival dell’Economia. Le tre classifiche individuano le province dove bambini , giovani e anziani vivono meglio. Il Sud in coda, male le grandi città per gli under 35 ilsole24ore

Una classifica del Sole 24 Ore sugli indici generazionali ha permesso di redigere per il 2024 un elenco delle città nelle quali si vive meglio secondo le fasce d'età: per i bambini la città migliore è Sondrio , mentre per gli anziani resta Trento . Gli under 35 che vivono meglio abitano a ... fanpage

Pet Therapy: Rsa, per il benessere degli anziani arrivano gli amici a 4 zampe - E' stata infatti la prima residenza per anziani in Italia che, dal 2015, ha consentito agli ospiti ... che permetteranno ad ospiti e pazienti di passare del tempo di qualità a contatto con gli animali, ... torinoggi

Qualità della Vita: Le Top City per Famiglie e Figli - Trento Prima per gli Anziani Trento si conferma la migliore per la qualità della vita degli anziani, mantenendo il primato anche quest'anno. Questo risultato riflette l'impegno delle autorità nel ... abruzzo24ore.tv