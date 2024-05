Qualità della vita 2024 la classifica per fasce d’età | Napoli agli ultimi posti soprattutto per bambini e giovani

Bambini e giovani, il Fvg è la regione ideale per loro: tre città nella top 5, il primato a Gorizia - La qualità della vita per i bambini. Nell'indagine sono stati considerati 12 indicatori , tra cui ... Nella classifica nazionale, il primato spetta a Sondrio , seguita da Ravenna; i successivi tre posti ... friulioggi

La provincia di Chieti è fra le più accoglienti per i bambini, ma va peggio per giovani e anziani: l'indagine del Sole 24 ore - ...indeterminato di rapporti di lavoro in essere e l'imprenditorialità under 35 per la classifica ... Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp Bambini Per quanto riguarda la qualità della vita dei più ... chietitoday