Qualità della vita 2024 la città migliore per i bambini è Sondrio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nella classifica sulla, èlain vetta per inell’indagine presentata al Festival Dell’Economia.è ladeiLe prime cinque posizioniclassifica vedono tuttedel nord: dopo il capoluogo lombardo troviamo Ravenna e Trieste seguite da Gorizia ed Udine. Tra gli indicatori che hanno costituito le graduatorie ci sono le esigenze specifiche delle tre fasce (, giovani, anziani) i relativi servizi concessi e le condizioni di salute. Per quanto riguarda i giovani è Gorizia laal top, seguita da tredell’Emilia Romagna, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara: quinto posto per Cremona. Trento è lache si erige in cima alla classifica per gli anziani: nella top 5 troviamo anche Como, Cremona, Bolzano e Treviso.