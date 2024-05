Qualiano | volano gli stracci tra Opposizione e Maggioranza

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lo scontro politico asi inasprisce brutalmente: cosìglitra. Tutto parte da un manifestoglitra. Lo scontro politico asi inasprisce brutalmente e forse irrimediabilmente. Tutto è accaduto nello scorso fine settimana, in concomitanza della visita del Ministro San Giuliano. Il 25 maggio scorso, infatti, le forze didentro e fuori il consiglio comunale, composte da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Europa Verde e le liste civiche “Rinascita di”, “Insieme”, “Progetto Comune” e “Camminiamo Insieme”, hanno prodotto un manifesto politico durissimo di attacco all’Amministrazione De Leonardis del secondo mandato. Nel manifesto – affisso il 25 maggio scorso – si legge: “Vergogna! L’Amministrazione Schiano – De Leonardis – colpisce pensionati, lavoratori e tutti i cittadini aumentare gli stipendi” poi in un elenco inseriscono: “Sindaco a € 4140,00 euro; Presidente del Consiglio comunale a € 1863,00; assessori a € 1863,00; Vicesindaco 2277,00; e per coprire gli spechi dellaMultiservizi SrL”.