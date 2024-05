Qualcuno ha comprato il dominio TeleMeloni it | scherzo o mossa strategica?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 25 maggio Giorgia Meloni ha ribattezzato la sua rubrica social Gli Appunti di Giorgia in, la formula usata spesso per criticare la nuova direzione seguita dalla Rai dopo l'insediamento del governo guidato da Fratelli D'Italia. Come ha verificato Fanpage.it, da circa un annoha acquistato il.it. .