(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilha affermato che l'israeliano apotrebbegli sforzi di mediazione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi: lo afferma in una dichiarazione il ministero degli Esteri, ripreso da Haaretz. .

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat ilsole24ore

Qatar, l'ultimo attacco a Rafah può ostacolare i negoziati - qatar, l'ultimo attacco a Rafah può ostacolare i negoziati - Il qatar ha affermato che l'ultimo attacco israeliano a Rafah potrebbe ostacolare gli sforzi di mediazione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi: lo afferma in una dichia ... ansa

Barometro delle guerre: strage di civili a Rafah, ma Israele: “Attacco contro terroristi di Hamas”. Weekend di bombardamenti in Ucraina - Barometro delle guerre: strage di civili a Rafah, ma Israele: “attacco contro terroristi di Hamas”. Weekend di bombardamenti in Ucraina - Raid israeliano su un campo umanitario a Rafah: 40 morti. Tra le vittime due alti esponenti di Hamas che per vendetta torna lanciare razzi su Tel Aviv. In Ucraina si combatte violentemente a Kupiansk. firstonline.info

