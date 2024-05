Puglia maltempo | allerta temporali Codice giallo per zona occidentale tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 28 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne e sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie.. .

Varie regioni del nord e praticamente l’intera fascia adriatica in allerta Maltempo oggi. Una parte dell’Emilia- Romagna in arancione , per il resto è allerta gialla , compresa la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il dipartimento della ... noinotizie

Varie regioni del nord e praticamente l’intera fascia adriatica in allerta Maltempo oggi. Una parte dell’Emilia- Romagna in arancione , per il resto è allerta gialla , compresa la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il dipartimento della ... noinotizie

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo ... noinotizie

Puglia, da domani il numero unico di emergenza 112 sarà attivo in tutta la regione - puglia, da domani il numero unico di emergenza 112 sarà attivo in tutta la regione - A partire da domani il nuovo numero unico di emergenza 112 sarà garantito per tutta la puglia. Verrà infatti completata la migrazione delle chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici d ... lagazzettadelmezzogiorno

Meteo Bari, torna il bel tempo: temperature in rialzo - Meteo Bari, torna il bel tempo: temperature in rialzo - Dopo giorni di maltempo, Bari si prepara a un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche. Oggi la protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per rischio idrogeologico dovuto a tempo ... bari.ilquotidianoitaliano

Numero Unico di Emergenza Europeo 1-1-2: da domani 28 maggio il Servizio sarà attivo in tutta la Puglia - Numero Unico di Emergenza Europeo 1-1-2: da domani 28 maggio il Servizio sarà attivo in tutta la puglia - incardinata nel Dipartimento protezione Civile della Regione puglia. La CUR è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ha il compito di gestire la prima risposta alla chiamata di soccorso e di assegnarla ... giornaledipuglia