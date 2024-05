Psicodramma Frosinone | Di Francesco piange e i tifosi contestano il triste epilogo di un’amara e inaspettata retrocessione

Nella giornata di ieri, giovedì 25 aprile, presso la chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato a Borgo Aversana di Battipaglia sono stati svolti i funerali del piccolo Francesco Pio, il bimbo di 13 mesi azzannato e ucciso da due pitbull in località Campolongo ad Eboli . Palloncini bianchi e la ... zon

La magistratura continua le indagini sulla morte di Francesco Pio, il bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull in una villetta a Campologo di Eboli, in provincia di Salerno. Intanto, la comunità del paese si è stretta intorno alla famiglia in lutto. L’Ansa era presente quest’oggi, 25 aprile, alla ... open.online