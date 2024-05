(Di lunedì 27 maggio 2024) Teramo - Il Comune di Giulianova abbraccia un'iniziativa rivoluzionaria per preservare il suo patrimonio culturale. Idelcivico erinomataVincenzoparteciperanno al, finanziato dall'Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per essere studiati con tecniche all'avanguardia. Secondo quanto annunciato dalla giunta comunale, ilprevede l'impiego di tecnologie innovative, come il deep learning e l'imaging multispettrale, per analisi approfondite, campagne diagnostiche per migliorare la conservazione, la creazione di un database open source per condividere i risultati delle analisi e la formazione attraverso workshop e corsi per operatori del settore e studenti.

Fiumicino , 9 aprile 2024- ” La pandemia ha notevolmente stoppato tutte le attività del nostro Movimento : siamo presenti in 9 Regioni d’Italia ed ora ripartiamo sui territori per far sentire la nostra voce. Ho convocato il direttivo e questo perché a chiederlo sono gli iscritti e i cittadini i ... ilfaroonline

Progetto Artia: Innovazione per Conservare i Tesori del Polo Museale e della Pinacoteca Bindi - progetto artia: Innovazione per Conservare i Tesori del Polo Museale e della Pinacoteca Bindi - I tesori del Polo museale civico e della rinomata Pinacoteca Vincenzo Bindi parteciperanno al progetto artia, finanziato dall'Unione Europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per ... abruzzo24ore.tv

Il più grande progetto edilizio del mondo sta per diventare realtà - Il più grande progetto edilizio del mondo sta per diventare realtà - The Line, città futuristica dell'Arabia Saudita sarà costruita, ma andrà incontro a un forte ridimensionamento. Nuovi investimenti , però, potrebbero salvare il sogno. Ecco cosa prevede il progetto. money

Giulianova, nuove tecniche per conservare i tesori del Polo museale e della pinacoteca Bindi - Giulianova, nuove tecniche per conservare i tesori del Polo museale e della pinacoteca Bindi - I tesori del Polo museale civico e della pinacoteca Vincenzo Bindi, infatti, parteciperanno al progetto artia finanziato dall’Unione Europea e dal Pnrr e saranno studiati con tecniche innovative. Come ... rete8