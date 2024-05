Progetti e strategie Nasello - Zenel - Radchenko e Ondo Mengue verso la riconfer -a, l’addio di Terrosi | Ha chiuso una carriera straordinaria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancora qualche giorno di meritata festa per la vittoria del campionato e poi per la Vismederi Costone inizierà la fase di preparazione alla prossima stagione che la vedrà ai nastri di partenza della serie B Interregionale, quarto campionato nazionale, dove i gialloverdi troveranno la Stosa Virtus. Sulla carta il Costone parte già da una ottima base, sia come staff tecnico (Tozzi ha allenato la stessa Virtus in B qualche stagione fa) sia come roster. In molti infatti sono i giocatori che hanno militato in categorie più alte di quella vinta l’altra sera e che potrebbero fare al caso della causa del presidente Montomoli anche al piano di sopra.i,solo per fare i nomi di tre elementi arrivato al scorsa estate e che sono stati decisivi per il doppio trionfo tra Coppa Toscana e campionato.