Produce droga in casa arrestato 38enne

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso fine settimana a San Giorgio Jonico, i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hannoin flagranza di reato undel posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già da qualche giorno aveva destato i sospetti dei militari dell’Arma che lo hanno notato in zone periferiche, alle porte del comune jonico, note per lo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, dopo l’irruzione nell’appartamento dell’uomo, nel corso della perquisizione hanno rinvenuto quattro vasi contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” in fioritura, altre otto piante già espiantate ed in essicazione, per un totale di 140 grammi, una busta di cellophane trasparente contenente n.

