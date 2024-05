Primi al traguardo di Piazza Affari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) DOPO AVER PORTATO A TERMINE con successo l’integrazione tra i nuovi brand, nel novembre del 2021 Racing Force procede alla quotazione su Euronext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle imprese a piccola capitalizzazione con alto potenziale di crescita. Racing Force Group diventa così la prima società al mondo nel suo settore a scambiare le proprie azioni sul mercato. Nel settembre 2022, Racing Force ha effettuato un’operazione di "dual listing" quotando le sue azioni anche in Francia, su Euronext Growth Paris, per aumentare la visibilità a livello internazionale e favorire l’ingresso di investitori stranieri, nonché per avvicinarsi ancora di più alla FIA, che proprio in Francia ha il suo headquarter. "Abbiamo un flottante del 47% del capitale ma devo dire che le soddisfazioni recentemente non sono tante.