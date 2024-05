Prima categoria X Martiri sconfitta in semifinale Ora attende solo il ripescaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024) x0 riccione 1 X: Aleotti, Aguiari, Breveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini, Gessoni, Evali. A disp. Ferrigato, Bonaguro, Pavinato, Tolle, Perinelli, Punzetti, Marku, Salvi, Bizzarri. All. Bolognesi. RICCIONE: Leardini, Borgnoni, Labudiak, Pironi, Lepri, Iolli, Tonini, Mussoni, Urbinati, Semeraro, Cremonini. A disp. Batani, Castelletti, Imola, Zavatta, Colonna, Rinaldi, Fantini, Diop, Cangini. All. Bucci. Arbitro: Sapio di Forlì Marcatore: 73’ Cremonini. Note: ammoniti De Cristofaro, Borgognoni e mister Bolognesi. Si interrompe inla rincorsa ai play off regionali della X, che si è dovuta inchinare a un Riccione solido e cinico, bravo a sfruttare l’unica occasione costruita nell’arco dei 90’.

Oggi (ore 15.30) si chiude la stagione regolare in Prima Categoria . Ancora da stabilire la griglia play off e anche quella play out, mentre è già sicura del salto di Categoria con tre giornate di anticipo la Centese . I biancocelesti hanno ben poco da chiedere, ma vorranno finire bene davanti ai ... sport.quotidiano

L’ultima partita al "Bulgarelli" con il Copparo è stata l’ultima con Lorenzo Malaguti sulla plancia di comando, per la prossima stagione la società ha scelto Fabio Pivanti , un dirigente con esperienza ventennale e con i valori umani e sportivi di alto profilo in un club che intende ben figurare ... sport.quotidiano

La X Martiri ha pescato l’Edelweiss Jolly, formazione forlivese che domenica nella finale del girone aveva eliminato il Martorano. Un’impresa, quella di aver raggiunto subito i playoff , dovuta al secondo posto in un girone G in cui, dopo trenta giornate, l’Edelweiss Jolly con 59 punti frutto di ... sport.quotidiano

X Martiri, semifinale da vincere col Riccione: "Ripescaggio Vogliamo arrivare in fondo" - X martiri, semifinale da vincere col Riccione: "Ripescaggio Vogliamo arrivare in fondo" - prima Categoria: la formazione di Porotto sul neutro di Cotignola (18.30) si gioca molte chances per il salto di categoria Seconda tappa verso la promozione per la X martiri. La squadra di Porotto ... ilrestodelcarlino

Verona, tenta il sorpasso e travolge un’auto: giovane 26enne muore in moto - Verona, tenta il sorpasso e travolge un’auto: giovane 26enne muore in moto - L’ennesima tragedia a Casaleone. La vittima è morta sul colpo. Tre feriti nella vettura. Lo strazio della madre ... corrieredelveneto.corriere

Aggressione a colpi di bottiglia: ancora caos in piazza dei Martiri - Aggressione a colpi di bottiglia: ancora caos in piazza dei martiri - Ancora caos in piazza dei martiri. Nel pomeriggio di venerdì scorso un uomo è ... Mentre era lì è stato avvicinato dall’aggressore, il quale prima gli ha chiesto del denaro e poi lo ha aggredito con ... bolognatoday