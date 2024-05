prezzo del petrolio è in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 79,22 dollari al barile con una flessione dello 0,73% e il Brent con consegna a luglio passa di mano a 83,22 dollari al barile con un calo dello 0,59%. quotidiano

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio è scambiato a 76,91 dollari al barile con un calo dello 0,85% mentre il Brent, sempre con consegna a luglio, è scambiato a 81,32 dollari al barile con una flessione dello 0,71%. quotidiano

Prezzo petrolio in lieve aumento, Wti a 77,96 dollari - prezzo petrolio in lieve aumento, Wti a 77,96 dollari - prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio passa di mano a 77,96 dollari al barile con una crescita dello 0,31% mentre il Brent s ... ansa

Petrolio: i prezzi provano un rimbalzo tecnico - petrolio: i prezzi provano un rimbalzo tecnico - Nella seduta di venerdì 24 maggio il petrolio (E-Mini Crude Oil future) ha compiuto un veloce recupero, alimentato dal forte ipervenduto di breve termine, ed ... milanofinanza

Le cinque cose da seguire questa settimana - Le cinque cose da seguire questa settimana - Anche lo stato di salute del settore manifatturiero cinese sarà sotto i riflettori, mentre i timori sulla domanda potrebbero continuare a pesare sui prezzi del petrolio. Ecco cosa accadrà sui mercati ... it.investing