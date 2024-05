Previsioni astrologiche di Paolo Fox | oroscopo di domani 28 maggio 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Immergetevi nella corrente astrale magica diFox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con leper martedì 28. Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.dia cura diFox:di martedì 28Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delleastrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”dell’Ariete Ariete, la luna ti guarda positivamente con un sestile e numerosi astri ti mostrano il loro favore, inclusi il sole, Giove e Venere.

