Prepariamoci alla solita triste estate tv

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci siamo. Il 1° giugno Amadeus chiude le danze in Rai con Affari Tuoi e inaugura il primo giorno dell’televisiva che si preannuncia costellata di repliche, nuove serie tivù, film, ma anche nuovi (soliti) ignoti che hanno trovato un posto al sole nella tivù pubblica della stagione più caliente dell’anno. A salvare gli ascolti ci penseranno due appuntamenti sportivi imperdibili, naturalmente. Su Rai1 vanno in onda 31 partite degli Europei di Calcio 2024, evento che si terrà da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio. Dopodiché dal 24 luglio all’11 agosto preparatevi per le Olimpiadi di Parigi 2024 che si potranno vedere integralmente sui canali di Discovery+ (Eurosport), mentre la RAI trasmetterà eventi in chiaro per un totale di 360 ore, con streaming gratuito su Rai Play.