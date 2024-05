(Di lunedì 27 maggio 2024) Ha preso a pugni la convivente. Un cazzotto in pieno volto per riuscire a strapparle dalle mani il telefono cellulare e tutto perché la donna vittima di violenza non potesse chiedere aiuto. Poi è fuggito velocemente lasciandola sola e probabilmente ferita. Carabinieri notificano il provvedimento del Tribunale al– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La vittima aggredita in casa È un’aggressione, una delle tante, troppe, violenze che si consumano tra le mura domestiche. Stavolta la lite di coppia, degenerata nelle percosse, è avvenuta nella tarda serata di giovedì 23 maggio scorso e la vittima deve aver chiesto, seppure solo in un secondo momento visto che il suo compagno le aveva sottratto il cellulare, aiuto alle forze dell’ordine.

Prende a cazzotti la compagna e scappa: 47enne violento nei guai - prende a cazzotti la compagna e scappa: 47enne violento nei guai - L'uomo aveva malmenato la compagna per toglierle il cellulare in modo che non potesse chiedere aiuto alle forze dell'ordine ... ilcorrieredellacitta

Firenze, entra in palestra e prende a bastonate i clienti. Quattro feriti - Firenze, entra in palestra e prende a bastonate i clienti. Quattro feriti - Il titolare: "A una persona hanno dovuto mettere dei punti in testa”. Poco prima se l’era presa coi proprietari di un fondo in ristrutturazione ... lanazione

Roma, Depardieu prende a cazzotti Barillari: botta e risposta tra attore e fotografo. Cosa è successo - Roma, Depardieu prende a cazzotti Barillari: botta e risposta tra attore e fotografo. Cosa è successo - Il noto fotografo, mentre cercava di immortalare l’attore francese, è diventato lui stesso protagonista del gossip. ilcorrieredellacitta