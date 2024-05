Premierato il rischio di un referendum con tutti contro alleati compresi Il commento di Cangini

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Sopire, toncare… troncare, sopire”: Giorgia Meloni sembra aver fatto proprio il suggerimento del conte zio nei Promessi Sposi. Si parla, ovviamente, della riforma costituzionale che dovrebbe introdurre l’elezione diretta del premier nel nostro sistema istituzionale. La presidente del Consiglio la definì “la madre di tutte le riforme” e sembrava dover essere questa la bandiera che Fratelli d’Italia avrebbe innalzato durante la campagna elettorale per le europee di giugno. Non è stato così. A dispetto delle previsioni, la riforma non è stata approvata neanche in prima lettura in Senato. Fosse per Giorgia Meloni, non se ne parlerebbe affatto. Ma poiché i giornalisti continuano ad incalzarla sul tema, eccola lasciarsi andare ad una battuta tra l’impolitico e lo sprezzante a proposito delcostituzionale cui verrà inesorabilmente sottoposto il: “O la va o la spacca”.

