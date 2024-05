Premi Panathlon mercoledì sera a Palazzo Roverella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Attesa per la consegna dei riconoscimenti ai giovani sportivi meritevoli. Laazione avverrà con un convivio speciale delin programma. Nelle scorse settimane la commissione aggiudicatrice dei‘atleta eccellente, eccellente studente’, organizzati in collaborazione con la Spal, si è riunita fornendo i responsi per l’aggiudicazione dei riconoscimenti 2024. La commissione, diretta dalla presidente delLuciana Boschetti Pareschi e formata in ugual misura da soci e rappresentanti dei media, si è trovata diversi curriculum meritevoli di ricevere i. Le scelte hanno tenuto conto dei massimi risultati raggiunti, tra i 14 e 18 anni (compiuti quest’anno) ed essere nati nella provincia di Ferrara o aver sviluppato la loro attività agonistica in associazioni sportive del territorio da almeno 2 stagioni sportive.