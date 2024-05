Preghiera della sera 27 Maggio 2024 | Accogli i miei propositi

(Di lunedì 27 maggio 2024) “”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. .

“Giunga a Te la mia Preghiera ”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti ... lalucedimaria

“Angelo Santo proteggimi” . Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo ... lalucedimaria

Dopo la preghiera nell'università, "l'imam" va in tv da Gramellini - Dopo la preghiera nell'università, "l'imam" va in tv da Gramellini - Gli occupanti dell'Università di Torino continuano a difendere la scelta di far entrare il predicatore all'interno degli spazi di Palazzo Nuovo, struttura all'interno della quale ci sono le facoltà um ... informazione

A Chiavari una preghiera contro l’omofobia - A Chiavari una preghiera contro l’omofobia - Nella chiesa di San Giovanni una veglia anti intolleranza: “Anche le persone Lgbtq credenti sono un dono di Dio” ... ilsecoloxix

La preghiera, l'imam, il jihad: l'università di Torino trasformata in moschea - La preghiera, l'imam, il jihad: l'università di Torino trasformata in moschea - Negli spazi occupati delle facoltà umanistiche dell'università di Torino è andata in scena la preghiera musulmana del venerdì con l'imam cittadino ... ilgiornale