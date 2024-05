Preghiera del mattino del 27 Maggio 2024 | Donami la Fede

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre ... lalucedimaria

Pellegrinaggio notturno per una preghiera al Santuario - Pellegrinaggio notturno per una preghiera al Santuario - Partecipanti accolti con bevande calde e biscotti a Solaro. Messa celebrata da don Massimiliano Bianchi, preghiere alla reliquia di Carlo Acutis. Sono partiti alle 4 del mattino da Limbiate ed hanno ... ilgiorno

Il Papa in una parrocchia romana per la 'scuola di preghiera - Il Papa in una parrocchia romana per la 'scuola di preghiera - ROMA, 24 MAG - Questo pomeriggio, nella parrocchia di Santa Bernadette Soubirous, nel quartiere romano di Colli Aniene, Papa Francesco ha incontrato circa ottanta ragazzi e giovani nel contesto della ... mattinopadova.gelocal

Torino, stop al predicatore-influencer Brahim Baya dopo il sermone anti-Israele all'università - Torino, stop al predicatore-influencer Brahim Baya dopo il sermone anti-Israele all'università - Niente replica al Politecnico per il portavoce della Moschea, difeso dal movimento Pro Palestina, dopo la preghiera a Palazzo Nuovo, sede dell'ateneo torinese ... torino.corriere