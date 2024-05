Precipita dal balcone dell’hotel dopo lite con la compagna | è in coma

(Di lunedì 27 maggio 2024) Al culmine di unacon laè volato dalal terzo piano di un albergo a Salsomaggiore, nel Parmense, riportando diverse fratture. Adesso, un uomo di 42 anni è ricoverato in Rianimazione all’ospedale ‘Maggiore’ di Parma in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un volo di 8-9 metri.Leggi anche: Bimba di 8 anni scompare nel nulla. “I genitori la facevano dormire con droga e armi” La terribile caduta Come anticipato, nella caduta l’uomo ha riportato numerose fratture eun passaggio al Pronto soccorso di Vaio, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione: qui i medici si sono riservati la prognosi per via delle gravi condizioni. Protagonisti della vicenda – riportata dalla Gazzetta di Parma – un 42enne e una 50enne parmigiani, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

