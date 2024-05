Pratola Serra | aggredisce i familiari e si scaglia contro i Carabinieri - arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un uomo a, responsabile di maltrattamenti in famiglia, è stato tratto in arresto per fabbricazione di ordigno e lesione a pubblico ufficiale Idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hannoun 23enne di, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, fabbricazione di ordigno esplosivo ed incendiario nonché resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto qualche sera fa, a. Giunti sul posto a seguito di segnalazione di un’aggressione in atto, i militari dell’Arma hanno constatato una situazione di elevata criticità, con il giovane in evidente stato di agitazione che inveiva. Alla vista deilo stesso si èto anchedi loro, procurando lesioni a entrambi gli operanti.