PrandelliSpalletti ha fatto gruppo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le parole di Cesare Prandelli, ex ct della nazionale, a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1 su vari temi di attualità calcistica. Cesare Prandelli ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, parlando a 360° dei principali temi di attualità calcistica, dal campionato appena concluso ai prossimi europei. Di seguito le sue parole. «È stata una stagione interessante sotto tanti punti di vista: l’Inter ha stradominato e meritato questo campionato, ha avuto continuità, mentalità, capacità di mantenere in certi momenti della stagione l’obiettivo di vincere lo scudetto». – «Molte squadre hanno lottato per l’Europa, ci sono state anche tante delusioni. Fino alla fine del girone d’andata, sembravano già certe le squadre condannate alla retrocessione.