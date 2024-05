Prandelli | Spalletti ha fatto gruppo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le parole di Cesare, ex ct della Nazionale, a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1 su vari temi di attualità calcistica. Cesareha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, parlando a 360° dei principali temi di attualità calcistica, dal campionato appena concluso ai prossimi europei. Di seguito le sue parole. ”È stata una stagione interessante sotto tanti punti di vista: l’Inter ha stradominato e meritato questo campionato, ha avuto continuità, mentalità, capacità di mantenere in certi momenti della stagione l’obiettivo di vincere lo Scudetto”. – ”Molte squadre hanno lottato per l’Europa, ci sono state anche tante delusioni. Fino alla fine del girone d’andata, sembravano già certe le squadre condannate alla retrocessione.

