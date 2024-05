Posillipo 14enne aggredita dal suo ex di 15 anni in spiaggia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’aggressione, avvenuta in un lido molto noto a, sarebbe stata determinata proprio per la storia finita., a 14, dal suo ex fidanzato di 15. E’ accaduto ieri pomeriggio a Napoli, in un lido molto noto, a, accanto allo storico palazzo Donn’Anna. Secondo quanto accertato dai .

Napoli, aggredisce l’ex fidanzata di 14 anni: denunciato 15enne - Napoli, aggredisce l’ex fidanzata di 14 anni: denunciato 15enne - Un 15enne ha aggredito l'ex fidanzatina di 14 anni. È successo ieri pomeriggio a Napoli posillipo, in un famosissimo lido accanto allo storico palazzo ... lapresse

Aggredisce la ex di 14 anni in spiaggia a Posillipo: denunciato 15enne - Aggredisce la ex di 14 anni in spiaggia a posillipo: denunciato 15enne - Aggredita in spiaggia dall’ex fidanzato, in uno storico stabilimento balneare di posillipo a Napoli. Vittima una 14enne, raggiunta sul lido dal coetaneo che continuava a perseguitarla. Ieri pomeriggio ... napoli.repubblica

Aggredisce la fidanzata di soli 14 anni in un noto lido a Posillipo: denunciato - Aggredisce la fidanzata di soli 14 anni in un noto lido a posillipo: denunciato - Ha aggredito a 15 anni la ex fidanzatina, di 14 anni, procurandole lesioni guaribili in 30 giorni. È successo ieri pomeriggio a posillipo, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti ... napolitoday