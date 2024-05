Portesone - ruderi medievali all’asta L’antico borgo valutato 1,2 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il primo tentativo è andato a vuoto: 1,6di euro per accaparrarsi i tredici manufatti di pietra sono stati giudicati forse eccessivi. Così, il tribunale della Spezia ci riprova, questa volta riducendo a 1,2l’importo base. Ideldisono nuovamenteinsediamento, situato sopra Tellaro e risalente al 1600 , si estende su una superficie complessiva di 1432 metri quadrati . Iin pietra sono rappresentati da undici unità comprese nel perimetro ad anello, e due manufatti esterni che siaffacciano sul sentiero pedonale vicinale Capo D’Acqua. Iin pietra deldeloggetto di procedura sono soggetti ai vincoli di tutela paesaggistica ed edilizia e "si sviluppano nel nucleo storico in un contesto territoriale collinare ad elevata valenza ambientale, circondati da oliveti e aree boscate" si legge nell’avviso di vendita avviata dal ribunale nell’ambito delle procedure di esecuzione immobiliare che riguardanocomplesso, oggetto peraltro negli scorsi anni di un progetto per la valorizzazione turistica e culturale che è stato però bocciato dalla conferenza di servizi del Comune di Lerici.